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بوخمادة يُجري عملية جراحية ناجحة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة عملية جراحية ناجحة داخل إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

ونشر نجل بوخمادة صورة لوالده فور خروجه من غرفة العمليات في المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

ويعتبر ونيس بوخمادة المُلقّب بـ”الفهد الأسمر” من ركائز الجيش الوطني البارزة والأساسية، لما كان له من دور في محاربة الإرهاب والتطرّف بمُختلف المناطق، خاصة في الحرب التي خاضها الجيش ضد داعش في درنة.

وعُرِف آمر القوات الخاصة بشجاعته في ساحات القتال وتواضعه وبساطته في التعامل مع الآخرين، ما جعل منه “أيقونة وطنية” لطالما أرعبت من يعيثون في البلاد إرهاباً وفساداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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