لجنة مكافحة الظواهر السلبية بشحات تقدم إنذارات للمخالفين من أصحاب الأنشطة

قامت لجنة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابعة لمديرية أمن شحات ضمن حملتها التفتيشية على الأنشطة التجارية بالمدينة، قامت بضبط كمية كبيرة من الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، ومواد أخرى لا يوجد عليها تاريخ صلاحية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسماك غير القابلة للاستهلاك البشري، ومخالفة عدد من القصابين والمطاعم بالمدينة لعدم استيفاء الإجراءات القانونية، ومخالفة الشروط الصحية.

وفي سياق متصل أعطت لجنة مكافحة الظواهر السلبية إنذارات لإصحاب محلات بيع الخضروات، ومعامل الرخام، ومجمعات خردة السيارات بإزالتها من جانب الطريق العام، ونقلها إلى المكان المتفق عليه خلال أربع وعشرين ساعة.

يذكر أن هذه الحملة تتواصل منذ مدة بتعليمات من مديرية الأمن في المدينة .

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