المجعي: على حكومة الوفاق دعم قواتنا في جميع محاور القتال لتحقيق النصر

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن قوات عملية بركان الغضب تمكنت من بسط السيطرة على الكثير من الأماكن والتمركزات الجديدة حسب زعمه.

المجعي أشار في تصريح لقناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه على كل المدونين والنشطاء عدم البوح بالحقيقية أو التصريح عن أماكن تواجد القوات لعدم الإفصاح عن أمكان تواجدهم لمن وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية).

وأكد على أن طيران الوفاق على أهبة الاستعداد وبجاهزة تامة لتنفيذ كل ما هو منوط به من عمليات عسكرية، لافتاً إلى أنه من واجب حكومة الوفاق دعم قواتهم في جميع محاور القتال بكل ما يمكنها من أجل تحقيق النصر.

وتابع مضيفاً :”الإتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا هو حق مشروع للحكومة الشرعية، علينا أن لا نعطي الموضوع أكثر من حقه في مسألة أن هناك من يصور وجود هجمة تركيا أو غزو تركي، من يسطر الأمجاد في المعركة هم قوات بركان الغضب وتزويدهم بسلاح الجو والغطاء الجوي هي أدوات تمكنهم من النصر”.

واختتم حديثه قائلاً :” الساعات القادمة تحمل الكثير وهؤلاء المجرمين جاؤوا بكل ما لديهم من قوة وتم صدهم، 9 اشهر كل الأماكن الموجودين فيها هذه المليشيات كترهونة وقصر بن غشير وطريق المطار دخلوها في غفلة من قواتنا لم يحرزوا تقدم واحد بقوة السلاح”.

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