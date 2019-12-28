في نقاط.. تعرف على تطورات نقل عناصر سورية للقتال بليبيا

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن أن تركيا تستعد لنشر وقوات بحرية لدعم الحكومة الوفاق في طرابلس، كما تستعد لإرسال دفعة من المتمردين السوريين – من أصول تركمانية -إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي وتهدف تركيا إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق القوات التابعة لحكومة السراج، وفقًا لمسؤول تركي كبير.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض في نقاط آخر التطورات فيما يتعلق بنقل مقاتلين سوريين لدعم قوات الوفاق في الغرب الليبي

المرصد السوري لحقوق الإنسان

تركيا تستعد لإرسال دفعة من المتمردين السوريين لغرب ليبيا

افتتاح 4 مراكز لتسجيل الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا

المرتبات تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار شهريا

400 إلى 500 شخص سجلوا أسمائهم للقتال في ليبيا

تركيا بدأت منذ أكتوبر الماضي في نقل متطرفين غير سوريين لليبيا

تركيا طوعت المعارضين السوريين ليكونوا مرتزقة في طرابلس

موسى إبراهيم آخر متحدث باسم النظام الليبي السابق

مصادر مطلعة أكدت وجود تنسيق بين بريطانيا والتركيا والوفاق لنقل 6 آلاف من إدلب السورية إلى مصراتة وطرابلس

التنسيق يأتي تحسبًا للهجوم الكاسح المتوقع من قبل الجيش السوري على إدلب

التنسيق يهدف لإدخال ليبيا في دوامة الإرهاب الإسلاموي الجديد

المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب

الجيش يتحسب لإمكانية نقل إرهابيي داعش من شمال سوريا إلى غرب ليبيا

مئات الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة وصلوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا

هناك غرفة عمليات يديرها أتراك وقيادات إرهابية ليبية لاستقطاب ونقل الإرهابيين لليبيا