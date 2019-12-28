المركز المصري للدراسات الاستراتيجية: مصر قد تلجأ للعمل العسكري في هذه الحالة

ليبيا – إعتبر رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة أن القاهرة تحاول استعادة التنسيق المفقود مع كل من تونس والجزائر في ظل التدخل التركي.

عكاشه قال خلال تصريح لصحيفة “العرب” إن الجزائر هي أحد الأطراف الفاعلة التي تعوّل عليها مصر لبناء موقف موحد لدول الجوار من هذا التدخل وإشراك أطراف أفريقية مثل تشاد ومالي لتشكيل محور عربي – أفريقي بوجه التدخل التركي.

وتوقع عكاشة لجوء مصر إلى العمل العسكري المباشر عند الضرورة للدفاع عن أمنها القومي وأنه ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة لكنه سيأتي بعد استنفاد جميع التحركات التي تسير باتجاه البحث عن حل سياسي للأزمة أولاً.

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