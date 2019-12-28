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المركز المصري للدراسات الاستراتيجية: مصر قد تلجأ للعمل العسكري في هذه الحالة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة أن القاهرة تحاول استعادة التنسيق المفقود مع كل من تونس والجزائر في ظل التدخل التركي.

عكاشه قال خلال تصريح لصحيفة “العرب” إن الجزائر هي أحد الأطراف الفاعلة التي تعوّل عليها مصر لبناء موقف موحد لدول الجوار من هذا التدخل وإشراك أطراف أفريقية مثل تشاد ومالي لتشكيل محور عربي – أفريقي بوجه التدخل التركي.

وتوقع عكاشة لجوء مصر إلى العمل العسكري المباشر عند الضرورة للدفاع عن أمنها القومي وأنه ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة لكنه سيأتي بعد استنفاد جميع التحركات التي تسير باتجاه البحث عن حل سياسي للأزمة أولاً.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لو دخل الجيش المصرى بامكانياته الهائلة انسى ان يكون اخوانى واحد فى ليبيا على قيد الحياه وانسى ان اردوغان يستمر يوم واحد فى تركيا بدليل لو تتذكروا اول ماتم الاعتداء بطائرة مسيرة تركية على الجفرة وتقابل المشيرين راينا بعدها دعك لمطار مصراطة وتدمير مراكز الاتراك بالمطار ولم ينطق الحمار اردوغان وبعدها تم سحق جميع مراكز الطائرات المسيرة وقتل فيها اتراك وكل مايردده من جعجعة هدفها ابتزاز المجتمع الدولى لوقف سحق الخوان فى طرابلس يريد ان يشاركوا فى اى عمل سياسى وهذا اصبح مستحيل بعد ان تاكد للشعب الليبى انه خونة لا يؤمنون بالوطن وعقاب الخيانة العظمى الاعدام والشعب الليبى رفع نفس الشعار الذى سبق فى مصر الشعب يريد اعدام الاخوان سيكتبها الشعب الليبى فى كل شوارع طرابلس من الان الشعب يريد اعدام الخوان

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