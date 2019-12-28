عرس جماعي لـ 260 شاب وفتاة بالرجبان

نظم صندوق دعم الزواج في بلدية الرجبان مؤخرا عرساً جماعيا، لعدد 260 شاب وفتاة من البلدية على مدى يومين متتاليين خصص اليوم الأول للتوثيق والإعلان عن عقد القران للشباب والفتيات، إلى جانب إستعراض بساحة الملهاد للفرسان الشعبيين، ومساءًا اقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء الشعبيين. .

وتخلل برنامج العرس الجماعي محاضرة توعوية ارشادية تركزت حول (تكوين أسرة اجتماعية متماسكة)، إستهدفت العرسان المشاركين في العرس الجماعي .

قدمت بعدها منح الزواج عبارة عن صكوك مالية، وهدايا عينية تمثلث في غرف نوم زوجية مقدمة من صندوق دعم الزواج للعرسان ، كما وزعت دروع تكريمية وتقديرية قدمتها الحكومة المؤقتة .

حضر فعاليات العرس الجماعي وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية المؤقتة.