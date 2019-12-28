بالفيديو .. قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية تستنكر وترفض اتفاق السراج واوردغان

استنكرت قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية اتفاقية التفاهم بين المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب اردوغان الداعم للجماعات الارهابية .

واكد ابناء ورفلة في بيان لهم صدر اليوم في بنغازي رفضهم للتدخل التركي وحلم عودة الدوله العثمانيه الى ليبيا محذرين من جعل ليبيا رهينه للمستعمر التركي من اجل تحقيق اطماعه ومصالحه الشخصيه علي حساب الوطن والمواطن.

وجددوا دعمهم الكامل واللا محدود للقوات المسلحه العربيه الليبيه بقيادة المشير خليفه بلقاسم حفتر في حربه ضد الارهاب وتحرير كل المدن والمناطق الليبيه مثمنين الجهود المثمرة من الجهات الشرعيه المتمثله في رئيس مجلس النواب ووزير الخارجيه بالحكومة المؤقته .

واكدت قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في بيانها بانها لن تساوم ابدا علي حساب الوطن .

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