خلال لقائه بعقيلة صالح.. رئيس البرلمان القبرصي يؤكد دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب

نيقوسيا-العنوان

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس، آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين.

وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أطلع عقيلة صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس، والحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية، وفق بيان نشر على موقع مجلس النواب.

وأشار عقيلة صالح إلى عدم شرعية حكومة الوفاق، وانتهاء ولايتها وفقًا للاتفاق السياسي غير الدستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين، كما جدد مطالبته بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وشدد رئيس البرلمان القبرصي على دعم بلاده للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

وأكد سيلوريس، دعم بلاده مجلس النواب الليبي باعتباره الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا، وتأييدها توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

ووصل عقيلة صالح مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارةٍ رسمية بناء على دعوة من رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس، لناقش تداعيات اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السراج وأنقرة.