7500 رأس غنم و489 سيارة… إمدادات ضخمة تصل ميناء بنغازي الليبي خلال أسبوع

وصل خلال أسبوع واحد إلى ميناء بنغازي الليبي على سواحل المتوسط إمدادات ضخمة على دفعتين متواليتين.

وبحسب الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، فقد وصلت سفينة نقل المواشي “توليب” اليوم السبت وعلى متنها 7500 راس غنم و 300 رأس من الأبقار.

وكان قد استقبل ميناء بنغازي الخميس الماضي ثلاث سفن تحمل 489 سيارة و600 حاوية بضائع مختلفة.

وشهد الميناء حركة تجارية جيدة خلال الشهر الحالي، حيث استقبل سفينة أوروبية محملة بـ 1200 سيارة كما استقبل سفينة أخرى محملة بـ 3445 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية.

وكان قد استقبل في وقت سابق سفينتين كوريتين محملتين بأكثر من 2000 سيارة، بحسب “الوسيط”.