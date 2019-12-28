كونتي: المحادثات مع أردوغان وبوتين تركزت على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على حث الجميع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

كونتي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت وفقاً لـ”سبوتنيك” :”تحدثنا مع أردوغان وبوتين حول مواصلة الجهود لدعوة كل الجهات إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ومواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري”.