بوريل يترأس وفدا أوروبيا سيزور ليبيا في 7 يناير المقبل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

كشف المسؤول السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن قيامه بزيارة إلى ليبيا رفقة عدد من وزراء الاتحاد في السابع من شهر يناير المقبل، لعقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين.

وأعلن بوريل عن هذه الزيارة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية أمس الجمعة.

وأوضح بوريل، أن زيارته إلى ليبيا سيرافقه فيها وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لبحث أوضاع البلاد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وستستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الإثنين المقبل اجتماعاً بشأن الأزمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى بوزارات خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بشأن الإعداد لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا التي الممثل السامي جوزيف بوريل.

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