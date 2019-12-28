الجيش الوطني الليبي يدخل طرابلس ويسقط طائرة شحن تركية

سيطر الجيش الوطني الليبي على مقر رئاسة الأركان على طريق المطار في طرابلس وعلى منطقة صلاح الدين بالكامل.

ما الذي جرى ويجري في حقيقة الأمر على تخوم طرابلس وداخلها؟

ماهي المحاور التي يتقدم عليها الجيش الوطني الليبي

ماذا عن وجود قوات وعتاد تركي لحماية العاصمة طرابلس من هجوم الجيش الوطني؟

ماهي التطورات المفاجئة التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري؟

حول مستجدات الواقع الميداني قال الخبير بالشأن الليبي أحمد رمضان بن غزي أن” الجيش الوطني الليبي دخل إلى طرابلس وسيطر على عدة مناطق وعلى جنوبها بالكامل ومقر رئاسة الأركان، وأصبحت المسافة الفاصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي عن “التنظيمات المسلحة” التابعة لحكومة الوفاق مسافة 200 كم فقط”.

وأوضح بن غزي أن “الجيش الوطني الليبي قصف طائرة شحن تركية مساء أمس كانت تحمل معدات عسكرية، وأن الطائرات التركية كانت تصل بشكل يومي عبر مطار مصراتة ومعيتيقة وتم إغلاق المجال الجوي أمامها وهناك إتفاق ليبي يوناني مصري للدفاع عن ليبيا أمام التدخل التركي”.

وأضاف بن غزي أن “هناك حالة نزوح للمدنيين نحو تونس ونحو المدن التي حررتها القوات المسلحة الموجودة في الغرب الليبي إلى بنغازي وترهونة وزرماي ولجنة للهيئة العامة للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية وزارة العمل والحكومة المؤقتة تتكفل بكل شخص نازح “.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم