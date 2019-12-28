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ترجيح إنعقاد جلسة للبرلمان التركي في 2 يناير لمناقشة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان الخميس القادم بعد طلب رسمي من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

المصادر المطلعة في حزب العدالة والتنمية أشارت بحسب وكالة “الاناضول” السبت أن الجمعية العامة للبرلمان قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان في 30 ديسمبر الجاري ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة الخميس وجرى إبلاغ النواب بذلك.

وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله هو تقديم مذكرة بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لو اراد اردوغان ارسال قوات بالفعل لما انتظر كل هذا الوقت كل جعجعته هدفها وقف اطلاق النار لانقاذ مليشياته المنهارة فى ليبيا وتحرير طرابلس اصبح مسألة ايام قليلة قد تكون اسرع حتى من انعقاد البرطمان التركى فهو يعلم جيدا انه لا قبل له بمواجة الجيش الليبى مدعوما بقوات برية وبحرية مصرية وطيران من التحالف العربى ودعم يونانى قبرصى استخبارتى يحدد اى تحركات مسبقا له واى هزيمة له فى ليبيا تعنى طرده من سوريا وقبرص ويسحل فى شوارع اسطنبول

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  • يجب ان يكون الرد فوريا من الدول العربية مقاطعة اقتصادية شاملة وهى اقوى بكثير من اى عمل عسكرى فمن العار ان تغرق البضائع التركية الاسواق المصرية الان وفى بضائع لها مثيل مصرى افضل وسلع يمكن صناعتعا فى ورش صغيرة فهل من المعقول ان يباع حوض مضبخ استنلستيل عليه شفاف بلاستيك عليه علم تركى كبير عيب يا حكومة مدبولى انت تدعم الاحتلال العثمانى للوطن العربى بدأ اقتصاديا وسكتم فتحول الى احتلال عسكرى فى سوريا والعراق والان يطمع فى الامن القومى لمصر تحركوا قبل فوات الاوان اتمنى ان يصدر قرار فورى من الدول العربية الداعمة للجيش الوطنى بحظر استيراد السلع التركية او فرض رسوم باهظة عليها وحظر سفر السياح الى تركيا وليسقط اردوغان

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