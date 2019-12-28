الأناضول: البرلمان التركي سيناقش يوم الخميس طلب إرسال قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي قولها: إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، ستتم مناقشتها في البرلمان الخميس القادم.

يأتي ذلك بعد طلب حكومة الوفاق الوطني رسميا الدعم العسكري من تركيا، عقب تصاعد المعارك في طرابلس خلال اليومين الماضيين والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن الجمعية العامة للبرلمان قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر، أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان في 30 ديسمبر الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة يوم الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك، مشيرة إلى أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الإثنين المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الخميس الماضي أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله في السابع من يناير المقبل، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

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