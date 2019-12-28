اليونيسف: صيانة غابة الكشاف في مدينة زوارة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” استكمال أعمال صيانة غابة الكشاف بمدينة زوارة.

وبينت منظمة “اليونيسف” في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن صيانة الغابة يأتي في إطار برنامج “نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا” بناء على طلب المجلس البلدي.

وأكدت المنظمة تسليم الغابة للمستفيدين المتمثلين في مفوضية كشاف زوارة، بحضور: عضو المجلس البلدي المكلف موسى نانيس، ورئيس فرع هيئة الشباب والرياضة الساحل الغربي حسام بن مهدي، ومستشار اليونيسف السابق لمشروع الشباب محسن امشيع.

وقام الحضور بجولة ميدانية داخل الغابة للاطلاع على كافة تفاصيل المشروع والتأكد من تنفيذه كلياً.

وأكدت اليونيسف أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا تستمر اليونيسف بالتعاون مع الشركاء في الاستثمار في بناء قدرات وطاقات الشباب والشابات لبناء مستقبل مشرق لأنفسهم وأسرهم ووطنهم.