بلدية أبو سليم: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء قصف مشروع الهضبة الزراعي

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية أبو سليم تعرض الممتلكات والمنازل بمشروع الهضبة الزراعي للقصف العشوائي الكثيف ما أسفر عن مقتل شخص سقطت عليه القذيفة أثناء خروجه من المسجد وإصابة أكثر من 6 أشخاص آخرين مدنيين بينهم طفل حالته حرجه جرى احتجازه بقسم العناية بمستشفى الحوادث كما أن هناك شخصين إثنين تسببت لهم الشظايا في جروح بالغة وتم معالجتها، مشيرا إلى وجود حالة أخرى بمستشفى شارع الزاوية بغرفة العمليات نتيجة لدخول شظية للجسم.