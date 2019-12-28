

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 December, 2019

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على حث الجميع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وبحسب سبوتنيك قال كونتي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت “تحدثنا مع أردوغان وبوتين حول مواصلة الجهود لدعوة كل الجهات إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ومواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري”، وشدد رئيس الوزراء الإيطالي “الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار”.

من جانبها أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني أن “الوضع في ليبيا لا يزال مقلقًا للغاية”.

وقالت سيريني إن ليبيا هي “الملف الدولي الرئيسي. فنحن البلد الأكثر اهتمامًا بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني” هناك.

وأضافت سيريني في تصريحات صحفية “أن الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية (بالشأن الليبي) تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى وقف إطلاق النار ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات، أيضاً تلك ذات الطبيعة العسكرية، والتي بالتأكيد لن تدعم الاستقرار” هناك وحذرت من أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا “على وجه الخصوص حول طرابلس، سيكون الليبيون، خاصة المدنيون، هم أول الضحايا”.