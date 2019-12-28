

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 December, 2019

رجح عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أردوغان، تقديم الحكومة التركية لمذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد غد الاثنين.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال النائب التركي، اليوم السبت “من المحتمل أن تقدم الحكومة التركية يوم 30 ديسمبر الجاري مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا”.

وأضاف إنه من المتوقع أن “تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي جلسة طارئة في 2 يناير المقبل لمناقشتها، وذلك عقب تلقي تركيا طلبًا من حكومة الوفاق الليبية لإرسال قوات تركية”.

من جانبه أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق تضمن عدم تقويض حرية حركة الملاحة لـ تركيا في أعالي البحار.

وقال ألطون في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إن تركيا لا نريد أن تتحول ليبيا إلى منطقة حرب مبينا أن هناك قوى إقليمية تعمل على إعادة إنشاء أنظمة قمعية.

وشدد ألطون على دعم أنقرة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا مؤكدا أنه يتوجب على القوى الخارجية وقف دعم ما وصفها بـ”المليشيات”.

وبين ألطون أن حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي مشددا على أن أنقرة ستحترم اتفاقاتها.