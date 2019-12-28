

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 December, 2019

وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب قبرص فوتيس كورنيليو ترسيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحدود البحرية مع ليبيا بأنه شطط.

وبحسب “البيان” قال كورنيليو، إن ما يسميه أردوغان “ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا” شطط، فترسيم الحدود لا يكون منفرداً أو بقرار فردي من دولة ما، كذلك التعاون العسكري أو الاتفاق الأمني غير قانوني كونه تم مع طرف فاقد الشرعية في ليبيا – حكومة الوفاق -، وبالتالي فإن أي تحرك عسكري للقوات التركية سيرد عليه تحت بند “العدوان” ومصر جادة في مواجهتها بحسب ما أعلنته مؤخراً، كذلك قبرص واليونان والشركاء الأوروبيون.