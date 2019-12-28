رئيسا البرلمانين الليبي والقبرصي يصدران بيانا ينتقد "الأعمال التركية" في المنطقة

استقبل رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس السبت في نيقوسيا نظيره الليبي عقيلة صالح عيسى، في محاولة لإيجاد “سبل إبطال” اتفاقين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وصدر بيان بعد الاجتماع يعتبر أن “الأعمال التركية تصعد التوتر في منطقة البحر المتوسط”. يذكر أن البرلمان الليبي لا يعترف بحكومة الوفاق ويدعم قوات خليفة حفتر في حملنها العسكرية للسيطرة على طرابلس.

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