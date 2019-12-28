رئيسا البرلمانين الليبي والقبرصي يصدران بيانا ينتقد "الأعمال التركية" في المنطقة

استقبل رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس السبت في نيقوسيا نظيره الليبي عقيلة صالح عيسى، في محاولة لإيجاد “سبل إبطال” اتفاقين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وصدر بيان بعد الاجتماع يعتبر أن “الأعمال التركية تصعد التوتر في منطقة البحر المتوسط”. يذكر أن البرلمان الليبي لا يعترف بحكومة الوفاق ويدعم قوات خليفة حفتر في حملنها العسكرية للسيطرة على طرابلس.
تعليق
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برلمان طبرق لا يمثل الشعب الليبي ، فهو معدوم بحكم المحكمة الدستورية العليا في ليبيا ، و قد اغتصب السلطة و مارس كل انواع الفساد المالي و الاداري . و على فرض شرعيته (و هو قطعا غير شرعي دستوريا) فهو منتهي الولاية . و المدعو (عجيلة صالح) ينتحل صفة رئيس صفة رئيس البرلمان الليبي .
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