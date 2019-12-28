القبض على مصريين هاربين من قضايا عدة في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي القبض على المتهم الأخير في قضية «الهاربين من مصر»، وذلك بمنطقة الزويتينة.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم السبت أن وحدة التحري ألقت القبض على المتهم «ف. س.ف» بعد أن كان يختبئ داخل مزرعة في منطقة الزويتينة، مشيرا إلى أنه نقل بحراسة مشددة لينضم إلى زملائه من المتهمين، «المطلوبين من قبل السلطات المصرية في قضايا عدة، وهو ما دفعهم إلى الهروب إلى الأراضي الليبية».

وبعد استجواب المتهم وجمع الإستدلالات وإلقاء القبض على كل المطلوبين تمت إحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الإختصاص التي سُتحيلهم إلى مصر، بحسب الجهاز.

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