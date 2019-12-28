

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ القاهرة |

28 December, 2019

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين المصريين جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.