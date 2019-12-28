تحذير من موجة برد وأمطار على معظم مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، من موجة برد تؤثر تدريجيا على معظم مناطق ليبيا اعتبارا من مساء اليوم السبت، وذلك بسبب تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأشار المركز، إلى احتمالية سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال ليلة اليوم، متوقعا أن تكون الفرصة جيدة يوم الغد الأحد لسقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي مصحوب بخلايا رعدية وسقوط حبات البرد، مما تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، وستمتد الأمطار على مناطق الشمال الغربي في يومي الإثنين والثلاثاء.

وستسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد الأحد على أغلب مناطق ليبيا، حيث ستتراوح ما بين 06 إلى 09 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وما بين 12 إلى 15 درجات مئوية على بقية المناطق.

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