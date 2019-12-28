«الأناضول»: البرلمان التركي قد يناقش إرسال قوات إلى ليبيا الخميس

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية (الأناضول) أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان التركي «مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا»، الخميس المقبل.

ونقلت الوكالة، اليوم السبت، عن مصادر داخل حزب «العدالة والتنمية»، الذي يسيطر على البرلمان التركي، أن «الجمعية العامة للبرلمان قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل؛ لمناقشة مذكرة التفويض»، مشيرة إلى أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان قبل طرحها على الجمعية العامة، وذلك في 30 ديسمبر الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد الإثنين؛ على حين أن البرلمان التركي في عطلة حتى 7 يناير المقبل.

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