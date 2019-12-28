الرئيس المصري يتحدث عن «تسوية للأزمة الليبية على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها»

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع رئيس وزرائه مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل «تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها».

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية اليوم، فإن الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، «في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي».

عقيلة صالح يبحث مع نظيره القبرصي الأوضاع في ليبيا

وتابع البيان أن السيسي تحدث عن تسوية بما «يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة».

جاء الاجتماع بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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