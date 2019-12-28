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الرئيس المصري يتحدث عن «تسوية للأزمة الليبية على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها»

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع رئيس وزرائه مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل «تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها».

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية اليوم، فإن الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، «في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي».

عقيلة صالح يبحث مع نظيره القبرصي الأوضاع في ليبيا

وتابع البيان أن السيسي تحدث عن تسوية بما «يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة».

جاء الاجتماع بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اتمنى من الرئيس السيسى ان يصدر قرارا فوريا بوقف استيراد البضائع من تركيا ومنع سفر السياح اليها وكذلك دول التحالف العربى فهذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التركى واغلاق المصانع هناك فالبضائع التركية تغرق السوق المصرية ومن المشاهد المستفزة التى رايتها سيدة تخرج من محل ادوات صحية تحمل حوض مطبخ عليه شفاف بلاستيك مرسوم عليه علم تركى كبير فهل تدعم حكومة مدبولى الاقتصاد التركى الذى يدعم الارهاب فى مصر وستجد محلات تعلن انها مخصصة للبضائع التركية عيب صح النوم ياحكومة

    رد

  • اتمنى من الرئيس السيسى ان يصدر قرارا فوريا بوقف استيراد البضائع من تركيا ومنع سفر السياح اليها وكذلك دول التحالف العربى فهذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التركى واغلاق المصانع هناك فالبضائع التركية تغرق السوق المصرية ومن المشاهد المستفزة التى رايتها سيدة تخرج من محل ادوات صحية تحمل حوض مطبخ عليه شفاف بلاستيك مرسوم عليه علم تركى كبير فهل تدعم حكومة مدبولى الاقتصاد التركى الذى يدعم الارهاب فى مصر وستجد محلات تعلن انها مخصصة للبضائع التركية عيب صح النوم ياحكومة

    رد

  • هذا مايدل على التدخل المصرى فى الشائن الليبي
    ليبيا دولة ذات سيادة اتركون سوف نحل كل ماهو عالق وخلوه ليبي ليبى

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