السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، واتفقا في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وكان الرئيس المصري قد أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لبحث الأزمة الليبية، وذلك في أعقاب ارتفاع وتيرة الاشتباكات في طرابلس، وتطور الأوضاع السياسية مؤخرا.

وقالت وكالة رويترز نفلا عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي ونظيره المصري اتفقا في اتصال هاتفي الخميس على رفض الاستغلال الخارجي للوضع في ليبيا، وأنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ ”إجراءات عاجلة“ لإنهاء القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24