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صالح وسيلوريس: يجب التوجه دوليا لسحب الاعتراف من حكومة السراج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع نظيره القبرصي ديمترس سيلوريس، آخر التطورات على الساحة الليبية والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا.

اللقاء تناول تطورات المشهد الليبي وحقيقة الأوضاع في طرابلس، والدعم الخارجي الذي يصل إلى الميليشيات، إضافة إلى حكومة السراج وعدم شرعيتها وفقا للاتفاق السياسي.

من جانبه أكد رئيس البرلمان القبرصي على شرعية مجلس النواب الليبي، ووقوف بلاده مع الشعب الليبي، مجددا دعمهم لإرادة الليبيين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على دعم توجه سحب الاعتراف من حكومة الوفاق، والتأكيد على دعم جهود القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • اتمنى ان يذهب رئيس البرلمان لالقاء كلمة امام برلمانات الدول الكبرى بالتنسيق مع البرلمان العربية ويشرح فيها الحقائق لمسح الصورة الكاذبة للاعلان المضلل على ان يوزع على اعضاء هذه البرلمان ترجمة لقرارات البرلمان برفض حكومة الوفاق وعدم شرعيتها وقرار تفويض البرلمان للجيش الوطنى وفديوهات للسراج وباشاغا وسيالة التى تعترف بان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من البرلمان فهذه الدول الخمس هى من تملك اسقاط الشرعية عن المليشيات الارهابية

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