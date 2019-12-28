صالح وسيلوريس: يجب التوجه دوليا لسحب الاعتراف من حكومة السراج

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع نظيره القبرصي ديمترس سيلوريس، آخر التطورات على الساحة الليبية والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا.

اللقاء تناول تطورات المشهد الليبي وحقيقة الأوضاع في طرابلس، والدعم الخارجي الذي يصل إلى الميليشيات، إضافة إلى حكومة السراج وعدم شرعيتها وفقا للاتفاق السياسي.

من جانبه أكد رئيس البرلمان القبرصي على شرعية مجلس النواب الليبي، ووقوف بلاده مع الشعب الليبي، مجددا دعمهم لإرادة الليبيين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على دعم توجه سحب الاعتراف من حكومة الوفاق، والتأكيد على دعم جهود القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

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