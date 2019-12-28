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رغم تحذير الجيش.. تقارير تُشير لتورط طيران الليبية والأفريقية في نقل مرتزقة سوريين من تركيا إلى طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشفت تقارير إخبارية على مدار اليومين الماضيين وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جندتهم تركيا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق لمواجهة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى إلى تخليص العاصمة من المجموعات المسلحة، المسيطرة على مقاليد الأمور فيها.

وأشارت القارير، إلى تورط شركتي الخطوط الليبية والأفريقية في طرابلس، في نقل المرتزقة بعد أن دشنت تركيا خط جوي لنقلهم إلى طرابلس مقابل مبالغ مالية.

ونقلت عدة وسائل إعلامية ليبية وعربية وحتى تركية، عن مصادر ميدانية وسياسية قولها، إن حوالي ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا خلال اليومين الماضيين، للقتال في صفوف المجموعات المسلحة في طرابلس.

وأشارت التقارير إلى أن نقل المسلحين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، كان من خلال رحلات على متن الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، مشيرة إلى أن آخر رحلة لشركة الخطوط الأفريقية هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس.

وذكرت، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتصل بالخطوط الأفريقية، ليلة الخميس، وطلب تسيير رحلة عارضة إلى إسطنبول، مساء الجمعة، وسيكون خط سيرها (معيتيقة اسطنبول -اسطنبول معيتيقة).

ولم يصدر عن أي من شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية في طرابلس، حتى الآن أي بيانات تفند ما تناولته التقارير بشأن تورطهما في نقل مرتزقة سوريين إلى طرابلس.  

في المقابل، وجه سراج عبد القادر الفيتوري، مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية، مناشدة لكافة العاملين في شركة الخطوط الجوية الأفريقية بطرابلس إلى الابتعاد عن الصراعات والتورط في تسيير رحلات مشبوهة من تركيا إلى طرابلس.

وقال الفيتوري، يوم 26 ديسمبر الجاري، “إلى كافة العاملين في شركة الخطوط الجوية الأفريقية في عاصمتنا الحبيبة طرابلس، نرجو منكم الابتعاد عن الصراعات والاصطفاف لجانب الوطن والامتناع عن تسيير أي رحلات مشبوهة من شأنها مساعدة المليشيات في حربها ضد القوات المسلحة”.

وأضاف، “كما نطالبكم بحماية طائرات الشركة ومقدراتها، وذلك لكون هذه المهمة واجب وطني لا يقل أهمية عمّا تقدمه قواتنا المسلحة في محاور القتال فهذه الساعات ساعات تاريخية حاسمة”.

وسبق أن حذّر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، شركات النقل الجوي التي تحمل المعدات العسكرية باستخدام طائرات مدنية ومعتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية، من أن الجيش لن يتردد في إسقاط طائراتها التي تقوم بإدخال الأسلحة لمطارات ليبيا.

وأكد المسماري، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي له، أن القيادة العامة تأكدت من قيام طائرة مدنية تحمل معدات عسكرية بتسيير رحلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة.

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تعليقات

  • يجب ان تهبط اى طائرة مدنية فى مطار تابع للجيش الوطنى للتفتيش قبل السماح لها بالهبوط فى مطار مصراطة او معتيقة خاصة القادمة من تركيا او اى مطار مشبوه

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  • For my loved ones and friends, captains of the Libyan Arab Airlines, you must respect your profession, respect the civil aviation law and regulations, and respect the British University, which granted you this license to practice this profession, and that you are all with the homeland, away from all political conflicts of all kinds
    Please, dear loved ones, do not put the reputation of Libyan Arab Airlines at rock bottom
    لأحبائي وأصدقائي ، قباطنة الخطوط الجوية العربية الليبية ، يجب عليك احترام مهنتكم ، واحترام قانون الطيران المدني ولوائحه ، واحترام الجامعة البريطانية ، التي منحتكم هذا الترخيص لممارسة هذه المهنة ، وأن تكونوا جميعاً مع الوطن ، بعيدا عن كل الصراعات السياسية على مختلف أشكالها ….. أرجوكم أيها الأحبة لا تضعوا سمعة الخطوط الجوية العربية الليبية فى الحضيض …
    ومن جهة آخرى على كل فرد من أفراد الأمن الداخلى والمباحث العامة وكل وطنى مخلص يحب ليبيا عليهِ مراقبة السورين المتواجدين فى طرابلس بصفة خاصة وليبيا عامة ، هؤلاء السورين يصولون ويجولون فى ليبيا دونما آى قيد أو شرط وبأسماء عدة وجوزات مختلفة ، ويتزوجون فى الليبيات لمدة شهرين أو تلاث تم يختفونْ.

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