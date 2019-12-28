“عُرس ثقافي” بكلية الإعلام في جامعة بنغازي

اختتم في كلية الإعلام بجامعة بنغازي مهرجان الإبداع الإعلامي والذي تم تنظيمه من قبل طلبة كلية الإعلام بقسم العلاقات العامة.

وجاء المهرجان كثمرة مشروع تخرج الطالبان حمزة التاجوري، وأنس الذويبي، والمشرف الأكاديمي أحمد النائلي، لتشهد أروقة كلية الإعلام بجامعة بنغازي “عرسا ثقافيا” اجتمع فيه الطلاب مع الأكاديميين والممارسين لتوسيع المعارف وتكوين مشهد كامل عن الإعلام في البلاد.

وشهد المهرجان خلال أيامه الثلاثة، فقرات ومعارض وورش عمل وندوات ومحاضرات في محاولة لمواكبة المشهد الإعلامي المتسارع، وتضمن أيضا جلسة حوارية مهمة سلطت الضوء على أهمية التدوين الإلكتروني في ليبيا ودوره في المشهد اليوم.

وتبشر العروض السينمائية والمشاريع الطموحة بمشهد إعلامي وثقافي واعد ونشاط تثبت من خلاله الكلية قدرتها على تخريج كوادر بمؤهلات عالية تخدم المشهد الثقافي في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية