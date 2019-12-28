السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـالتدخلات الخارجية غير المشروعة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي أجرى، اليوم، اجتماعا مع أعضاء في الحكومة، تطرق إلى عدد من الموضوعات في أجندة السياسة الخارجية، من بينها “تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، كما ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا