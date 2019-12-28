مصر تناقش “حلا شاملا” للأزمة الليبية

ناقش اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فقد أكد المجتمعون أهمية أن يسهم حل الأزمة الليبية في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

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