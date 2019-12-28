اخبار ليبيا الان

مصر تناقش “حلا شاملا” للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فقد أكد المجتمعون أهمية أن يسهم حل الأزمة الليبية في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كنت اتمنى ان يصدر قرار بحظر استيراد البضائع التركية فورا وهى تغرق الاسواق المصرية ومحلات لا تبيع سوى البضائع التركية عيب جدا دعم اقتصاد اردوغان وهو يدعم ارهابيين لقتل المصريين وكلابه المسعورة تسب مصر ليل نهار ومن يشترى بضائعهم حمار

    رد

    • السيسي الشحات قواد الإمارات اجبن أن يتخذ هذا القرار مصر هي دولة مستفيدة من الاستمرار التجارة مع تركيا مصر مازالت تصدر منتجاتها إلى تركيا لو قرر السيسي منع دخول المنتوجات التركية سوف ينتحر يطلق الرصاص على رجليه لا ننسى هناك مئات الشركات التركية داخل مصر تشغل آلاف العمال المصريين ماذا سوف يحصل لو قررت تركيا إغلاق المنطقة الاقتصادية التركية تعتقد أن السيسي يضحي مصالح الاقتصادية من أجل حماية مؤخرة جرذ الرجمة معتوه

      رد