وزير الصحة بالمؤقتة يتابع سير العمل بمركز طبرق الطبي

أجرى وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم زيارة تفقدية لمركز طبرق الطبي للوقوف على عمليات القلب المفتوح للكبار، وزرع المفاصل، وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن.

ووفق الوزارة فقد أوضح عقوب أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على سير العمل بالمركز ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى والمترددين، مؤكدا أن هذه الزيارات تهدف إلى تطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

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