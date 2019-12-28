تحالف الإعلاميين والحقوقيين يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا

دعا تحالف الإعلاميين والحقوقيين، المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان التركي الذي يستهدف الشعب الليبي.

وأوضح التحالف في بيان حصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن ” تحالف الإعلاميين والحقوقيين تابع باهتمام بالغ زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى تونس وهي زيارة أثارت ضجة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لما تنطوي عليه من مخططات تسعى إلى تعميق الأزمة الليبية وزعزعة الاستقرار في مجال جيوسياسي من المجالات الحيوية بالقارة الأفريقية”.

وقال التحالف إنه “لا يخفى على أحد أن أردوغان منذ أن عزز قبضته على الحكم وعلى حزب العدالة والتنمية كشف عن نواياه التوسعية ونزعته العثمانية الإمبريالية، ومنذ مطلع القرن الواحد والعشرين بدأت تركيا تكثف حضورها الدبلوماسي والثقافي والاقتصادي، وافتتح بها عددا من التمثيليات الدبلوماسية، ومع اندلاع ثورات 2011، ثم الأزمة الخليجية، استغلت الوضع وأصبحت طرفا في المعادلة وتورطت عسكريا في سوريا وليبيا”.

وأضاف “أن النزوع إلى إحياء المجد الإمبراطوري العثماني ليس حالة سيكولوجية معزولة، بل توجه أيديولوجي لدى قطاع عريض من الطبقة السياسية التركية يجسده الحزب الحاكم في تناغم مع عدد من الأحزاب والتيارات، تذهب أغلب التحليلات أن الرئيس أردوغان في خطاباته العصبية الحادة وسياساته العدائية تجاه المعارضة ودول الجوار والقوى الأممية تكشف عن رغبة ملحة لشغل مكانة “السلطان الجديد”، على حد تعبير بعض الأكاديميين الأتراك، وهو ما يرتبط بعمليات تفكيك وإعادة هيكلة الهوية التركية، وتبني مظاهر وتجليات الإرث العثماني وسياسات الهيمنة والتوسع الإقليمي لإعادة إنتاج عهد الاستعمار العثماني في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع “أن التورط التركي في الأزمة الليبية واقع لا غبار عليه، وإن مساعي أردوغان وحلفائه في صناعة الجماعات الإرهابية واستغلالها في ضرب الاستقرار الأفريقي انكشفت للعيان، وليست زيارته الأخيرة لتونس سوى حلقة من حلقات التوسع في الشمال الأفريقي الذي يعمل جاهدا على إغراقه بالجماعات الإرهابية من الدواعش”.

ولفت البيان إلى أن “كل التقارير السياسية الإعلامية والحقوقية، تجمع أن تركيا لن ترسل جنودها للقتال في ليبيا، وإنما ستكتفي بخبراء عسكريين وضباط سيشرفون على إدارة قوات المترتزقة من الإرهابيين الموالين لأردوغان”.

وأكد التحالف الذي يندد بكل الأجندات الساعية إلى زعزعة استقرار أفريقيا على ما يلي:

أولا: دعوة الليبيين إلى تغليب مصلحة الشعب الليبي ونبذ العنف وفض نزاعاتهم عبر الحوار وبحث الحلول الممكنة بهدف الخروج من الفخ الذي سقطوا فيه بفعل الارتهان إلى الأجندات المعادية للشعب الليبي.

ثانيا: دعوة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الأممي للتدخل بهدف وقف هذا العدوان الذي يستهدف الشعب الليبي وشعوب المنطقة المغاربية كلها.

ثالثا: دعوة النخب الأفريقية من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين إلى التصدي ومقاومة كل الأجندات التي تعمل على زعزعة الاستقرار السياسي بالبلدان الافريقية.

رابعا: دعوة النخب الأفريقية العلمية إلى التنسيق فيما بينها على مستوى الجامعات ومراكز البحث، والعمل سويا على نشر الوعي وتعزيز الثقافة السياسية والتنموية للعنف والفساد والمخططات الإرهابية التي تستهدف القارة.

خامسا: دعوة الحكومات الافريقية إلى انتهاج التدبير السياسي العقلاني على المستويين المحلي والبيئي، وتجديد طبقاتها السياسية على أسس علمية صلبة، تعرف كيف تجمع بين المقارنة والمقاربة التنموية.

وختم البيان بأن “تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة سيواصل مساعيه الإعلامية والدبلوماسية للتوعية بمخاطر هذا التدخل التركي العدواني السافر في شؤون الشعب الليبي، ويأمل من الإخوة الليبيين المسارعة إلى لم شملهم وإفشال هذا المخطط العدواني والعمل معا على استعادة الشرعية التي بدونها ستبقى ليبيا فريسة لكل الأجندات والمخططات التوسعية”.