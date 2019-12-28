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نجيب ساويرس : ليبيا ستكون فيتنام الإمبراطور العثماني

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رجل الأعمال المصري إن ليبيا ستكون بمثابة “فيتنام الإمبراطور العثماني”، في معرض تعليقه على تدخل تركيا في أعمال القتال الدائر في ضواحي العاصمة الليبية، طرابلس.

وكتب ساويرس عبر تويتر، مساء السبت: “معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف.. وإن شالله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثماني ومقبرة جنوده التعساء.. الذين أرجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك”.

وفي تغريدة تالية قال ساويرس إن نهاية القوات التركية ستكون في ليبيا، وذلك لدى تعليقه على مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، للتعجيل بموعد انعقاد البرلمان التركي في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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