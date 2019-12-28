محلل عسكري: الجيش نجح في تشتيت قدرات قوات الوفاق وليس مستبعدا فتح محور في سرت

أكد المحلل العسكري الليبي محمد الراجحي أن قوات الجيش الليبي تمكنت من تشتيت قدرات قوات الوفاق وتقطيع أوصالها بشكل كبير.

وقال الراجحي في تصريحات بحسب بوابة “العين الإخبارية”: “إن ساحة العمليات مهيأة لمزيد من عمليات تقطيع الأوصال هذه الناتجة عن تخطيط مسبق ضمن مراحل معركة تحرير ليبيا”.

وشدد على أن فتح محور الزاوية في وقت اشتد فيه الهجوم في محور طريق المطار كانت نتائجه مباشرة وسريعة، حيث سيطر الجيش على كل الأهداف في وقت قياسي من مشارف مطار طرابلس إلى خزانات النفط والنقلية وكوبري الفروسية، حيث رئاسة الأركان وكلية القيادة والأركان، وأصبح الطريق مفتوحا إلى مقر وزارة الداخلية بالجسر الحديدي.

وتابع أن فتح محور الزاوية أضعف محور العزيزية – السواني الكريمية إلى أقصى حد، حيث كانت مليشيات الزاوية أهم عناصره، وفي هذا المحور تم استنزاف هذه المليشيات بشكل كبير انعكس على فشلها الواضح في الدفاع عن الزاوية.

ويرى الراجحي أن الجيش الليبي أصبح بإمكانه في القاطع الشرقي من طرابلس قطع طريق الإمدادات بين مصراتة وطرابلس عند القربوللي وفي نقاط أخرى، كما يمكنه قطع الطريق بين مصراتة وسرت في العديد من النقاط.

ونوه بأنه ليس من المستبعد فتح الجيش الليبي لمحور سرت، وحينها سيتم عزل قوات البنيان المرصوص عن مصراتة وتصبح عديمة الجدوى عسكريا.

وحول الجوانب العسكرية الأخرى للمعركة يرى الراجحي أن لدى القوات المسلحة قوة احتياط كبيرة على مستوى القيادة العامة أو غرفة عمليات المنطقة الغربية، يمكنها الدفع بجزء منه لمعالجة أي موقف عسكري قد تقابله أو تكليفها بمهام جديدة وهو ما تفتقر له المليشيات، حيث لا توجد لها قيادة موحدة مع انعدام الثقة بينها.

واختتم حديثه قائلا: “إن المليشيات تعاني من حالة إحباط شديدة، حيث تعجز كل مليشيا عن نجدة الأخرى نتيجة حاجتها الدائمة للتزود بالذخائر لاعتمادها على القوة النارية وعدم الاقتصاد في الذخيرة وتدمير السلاح الجوي لعدد كبير من مخازنها، ومن المرجح أن تصل إلى حالة العجز التام”، حسب وصفه.

وميدانيا تقدمت قوات الجيش الليبي في المحور الغربي، الجمعة، وسيطرت على منطقة الحرشة في مدينة الزاوية، 48 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، كما استمرت الاشتباكات المسلحة بين مليشيات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في وقت متأخر مساء السبت.

كما حافظت قوات الجيش الليبي على قدرتها في توسيع تقدماتها في المحاور الشرقية والجنوبية ووصلت إلى مناطق متقدمة وسط العاصمة الليبية طرابلس، خاصة بعد السيطرة على معسكري التكبالي وحمزة وطريق المطار، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في منطقة سيمفرو التي لا تبعد عن الشاطئ أكثر من 10 كيلومترات.

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