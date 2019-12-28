محلل تركي مُبررا التدخل في ليبيا: أنقرة لا تخذل “حلفاءها”

قال المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو، إن “حكومة أردوغان” وقعت اتفاقها مع “الوفاق” باعتبارها الجسم الشرعي الممثل لليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم المصادقة عليها من الرئاسة والبرلمانين التركيين ما يجعلها نافذة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع فهي ليس اتفاقيات “للإعلام فقط”، حسب وصفه.

وأكد أوغلو لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن استجابة تركيا جاءت للمخاطر التي تهدد “الحكومة الشرعية” للبلاد، في إشارة إلى حكومة الوفاق، موضحا أن تركيا لن تخذل “حلفاءها” إذا طلبوا المساعدة وستكون بجانبهم وتدعمهم سواء بالرادارات أو المعلومات الاستخبارية أو العسكرية، أو الدعم اللوجستي، للتصدي لمن وصفهم بـ”المنشقين، أو من يحاول إسقاط الشرعية بحجة عدم الاستقرار والفوضى ووجود جماعات إرهابية”.

واستشهد أوغلو بما قامت به تركيا مع قطر عندما دعتها وقامت بإنشاء قاعدة عسكرية بها خلال 72 ساعة عندما استنجدت بها خوفا من هجمات إرهابية أو احتمالية “اجتياح” من دول مجاورة لإسقاط الشرعية في قطر، حسب وصفه، مؤكدا أن تدخل بلاده هو تدخل “رادع” لمنع الاقتتال المسلح وإسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا متمثلة في حكومة الوفاق، على حد تعبيره، وأن بلاده منفتحة على الحوار السياسي وتدعم وقف الاقتتال الدائر في البلاد.

وأشار أوغلو إلى أن السلطات التركية لن تتدخل بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في كيفية تسيير وتوجيه الدعم المقدم وبأنه سيبقى تحت تصرف حكومة الوفاق لتستخدمه في الدفاع عن نفسها، حسب قوله.

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