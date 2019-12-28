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محلل تركي مُبررا التدخل في ليبيا: أنقرة لا تخذل “حلفاءها”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو، إن “حكومة أردوغان” وقعت اتفاقها مع “الوفاق” باعتبارها الجسم الشرعي الممثل لليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم المصادقة عليها من الرئاسة والبرلمانين التركيين ما يجعلها نافذة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع فهي ليس اتفاقيات “للإعلام فقط”، حسب وصفه.

وأكد أوغلو لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن استجابة تركيا جاءت للمخاطر التي تهدد “الحكومة الشرعية” للبلاد، في إشارة إلى حكومة الوفاق، موضحا أن تركيا لن تخذل “حلفاءها” إذا طلبوا المساعدة وستكون بجانبهم وتدعمهم سواء بالرادارات أو المعلومات الاستخبارية أو العسكرية، أو الدعم اللوجستي، للتصدي لمن وصفهم بـ”المنشقين، أو من يحاول إسقاط الشرعية بحجة عدم الاستقرار والفوضى ووجود جماعات إرهابية”.

واستشهد أوغلو بما قامت به تركيا مع قطر عندما دعتها وقامت بإنشاء قاعدة عسكرية بها خلال 72 ساعة عندما استنجدت بها خوفا من هجمات إرهابية أو احتمالية “اجتياح” من دول مجاورة لإسقاط الشرعية في قطر، حسب وصفه، مؤكدا أن تدخل بلاده هو تدخل “رادع” لمنع الاقتتال المسلح وإسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا متمثلة في حكومة الوفاق، على حد تعبيره، وأن بلاده منفتحة على الحوار السياسي وتدعم وقف الاقتتال الدائر في البلاد.

وأشار أوغلو إلى أن السلطات التركية لن تتدخل بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في كيفية تسيير وتوجيه الدعم المقدم وبأنه سيبقى تحت تصرف حكومة الوفاق لتستخدمه في الدفاع عن نفسها، حسب قوله.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • جرب تقرب و هاتشوف اللى عمر امك العثمانلية ما شافته … مابقاش غير بلد الدعارة .. يالا يا حبيبى عشا تلحق امك فى خيمة من خيام جهاد النكاح .. هاتها و تعالى الرجاله فى ليبيا مستنياكو .. اهو حتى تاخدلك واحد انت كمان عشان انا عرف ان نفسك تاخد بس مافيش رجالة عندك فى تركيا

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  • مخلل تركى كل كلامه اكاذيب ساذجة فاى اتفاق مع اى دولة يجب ان يعتمد من برلمانها وليبيا فيها برلمان معترف به دوليا ويحضر كل الاجتماعات الدولية وهو لم يوافق على الاتفاقيات اذا فهى باطلة اما عن خزلان تركيا لمن دعمتهم فالانثلة عديدة فى مصر اين مرسى الذى وعدتوه بالعودة للقصر ومات واندفن ومعه العديد من شباب الخوان اما قتلوا فى عمليات ارهابية او اعدموا قصاصا ومنهم من سلمهم اردوغان لمصر وفى السودان خزلتم الاخوان واولهم البشير واخوانه رغم انه اهداكم جزيرة سواكن اما فى قطر فهى محمية من القواعد الامريكية وراينا ترامب يشيد بدفع امير قطر 8 مليار دولار لتوسيع القاعدة الامريكية اما كلابكم هناك فيقومو بدور مرتزقة لحماية النظام الانقلابى فى قطر من الشعب فاى شرعية له اصلا وفى ليبيا لا شرعية لحكومة السراج المرفوضة من نواب الشعب الذين كلفوا الجيش الوطنى لتحرير البلاد ومنذ متى وانتم تحترمون الشرعية فى بلد انتم تدعمون متمردين فى سوريا ضد نظام الاسد الشرعى وتدعمون متمردين فى قبرص ضد الحكومة الشرعية المعترف بها من كل دول العالم وكل هذه الجعجعة هدفها ان يعترفوا بالشطر القبرصى التابع لتركيا ولن يحدث لان الاسد الامريكى هناك قادر على تدميركم بكام تغريدة

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