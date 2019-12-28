السيسي يدعو لإنهاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم إلى تسوية الأزمة في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي عقد اليوم اجتماعا مع كبار مساعديه بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

كما تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

المصدر: وكالة أنباء الامارات