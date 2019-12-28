ازدياد حدة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن حدة الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ازدادت خلال هذه الفترة في عدد من المناطق.

وأفادت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، بـ”تعرض خط ماجر رقم 1 الفرعي السبت بجانب محطة 220 زليتن بدائرة توزيع وسط زليتن للسرقة بمسافة تقدر بـ1500 متر سلك ضغط عالي، مما سبب ذلك في فقد التغذية عن محول 200 الذي يغذي عددا من المزارع”.

وكانت الشركة حذرت بوقت سابق من تواصل ظاهرة الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية وناشدت كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بـ”الإجرامية والخطيرة”.

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