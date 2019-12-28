“لا تلمسني جسمي ملكي”.. حملة لمناهضة التحرش بالأطفال

‏أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، السبت، حملة التوعية ضد التحرش وإيذاء الأطفال تحت عنوان “لا تلمسني جسمي ملكي”.

وقالت المنظمة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الحملة التي تأتي بالتعاون مع جمعية نور الحياة، تستهدف المدارس عن طريق سرد القصص التي تُعرِّف الأطفال على كيفية حماية أنفسهم من الايذاء الجسدي، مشيرة إلى توزيع القصص كهدايا للأطفال للاحتفاظ بها.

وأضافت “يونيسف” أن العنف ضد الأطفال في المدارس والمجتمعات هو مسؤولية مشتركة للجميع، من مسؤولون حكوميون، ومبادئ المدرسة، والمعلمون، وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم.

وتقول المنظمة إن تطوير وتعزيز حماية الأطفال في ليبيا من أهم أولوياتها، إيمانا منها ببناء نظم عادلة وشاملة توفر حماية أكثر وأفضل لكافة أطفال ليبيا.

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