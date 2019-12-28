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بعد وصول مرتزقة تركمان .. فيصل القاسم لـ”حفتر” ستأكلون ضربات تنسيكم الحليب اللي رضعتوه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الإعلامي السوري، فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس عبر فضائية الجزيرة القطرية، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالهروب من طرابلس.

“القاسم” قال في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “نصيحة من هالذقن لخليفة حفتر وقواته وداعميه، اهربوا من العاصمة الليبية إلى أقصى نقطة ممكنة، اسمعوا كلامي وما راح تندموا، حسب قوله .

وتابع: “هاي مو حرب نفسية، بل نصيحة.. والأيام القادمة بيننا،، راح تأكلوا ضربات تخليكم تنسوا الحليب اللي رضعتوه، نصيحة اهربوا”.

يشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم السبت مقطع فيديو لأشخاص سوريين حسب لهجتهم أثناء مشاركتهم في اشتباكات الجمعة خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وبحسب مصادر عدة فإن هؤلاء الإرهابيين يتبعون لما يسمى “لواء السلطان مراد” و “فيلق الشام” بقيادة الإرهابي “فهيم عيسى” بعد أن نقلتهم تركيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.

وحول هذا الأمر كشف مدير “المرصد السوري”رامي عبدالرحمن أن هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون “التركماني” تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في “طرابلس” في ليبيا.

وأضاف عبدالرحمن في لقاء تلفزيوني أن تركيا تستغل التكوين التركماني لتجنيد هؤلا، وقد جرى تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل وهم في تركيا حاليا، لافتا إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن أن مجموعة وصلت إلى ليبيا الأسبوع الفائت كـ”مجموعة استطلاع” لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية ليبية.

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  • ياحمار ياغبى مثل اى اخوان فى بنغازى كان الجيش الوطنى بالعشرات ولا يمتلك طائرات والمليشيات الارهابية عشرات الالاف وتسيطر على معظم ليبيا وماذا حدث تم سحقهم وفى درنة ايضا نفس الشئ واضح انك راضع من بز موزه لبن مسموم جعلك تهلوث ونسيت ياحمار ياميبون ان الجيش الوطنى الليبى مدعوم بالجيش المصرى وما ادراك ما الجيش المصرى لديه قوات برية بعدد سكان ليبيا اذا ما استدعت الاحتياط وهى من سحقت كل من ارسلتهم قطر وتركيا فى سيناء وخاليين شغل الان وتحركهم برا امن وحاجة ببلاش كده وليس مثل اردوغان الجبان لو تحرك بحر او جوا سيتم سحق كلابه وهو الان ينقل مليشيات بطائرات مدنية اسلوب خسيس وجبان والعبرة بالنهاية والهزيمة دائما للخوان كما فى مصر والسودان اين مرشدكم العام ياخوان انه ذليل فى السجن بعد ان كان يحكم ست دول دخل السجن فى ملابس ستات والدور على ساكت ابوستة

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  • هذا المعتوه واضح انه راضع زبالة بعد سقوطه سهوا من احد الداعرات فى خيمة النكاح اثناء محاولة زياط ورضع من خنزيرة حقيرة قبل ان يدخل الجزيرة ونسى هذا الخنزير ان كل من دعمهم اردغان تم دعكهم فى كل مكان فمن يملك سيطرة جوية يحسم المعركة ومن معه جيش مصر العظيم خير اجناد الارض قادرون ان بدفنوا اؤدوغان بجوار مرسى

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  • يااخوان ياغبى يامختل عقليا اشبالنا لم يرضعوا حليب من بل هريسة جعلتهم نار تحرق كل تافه مثلك واسودنا جاهزة لافتراس اى كلب عثمانلى وحيتان البحر مستعدة لاتهام اللحم الابيض التركى المتربى على الدعارة سمين بعد ملل الحيتان من العظام والجلد للمهاجرين الاقارقة وجبة شهية للحيتان المهم اردوغان ينفذ ولو مرة جعجعته الفارغة

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  • اى واحد يتراهن معاك ويكسب الرهان بسهولة فكل من دعمهم اردوغان تم سحقهم ودعكهم فى كل مكان وين المليشيات الارهابية فى سيناء التى كان يهدد بها البلتاجى وقال اذا عاد مرسى للقصر تتوقف العمليات فى سيناء بل وين البلتاجى فى السجن يعانى من جلطة فى المخ بل اين مرشده واين مرسى واين الخوان بح بح زلمات زلمات ياخوان ياخولات المهم جهز مؤخرتك ومهبل موزة قبل زخلقة القرموط باشرموط

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  • يافافى ياكس امك الجيش الوطنى الليبى اسود لا يفرون مثلكم فى حلب بعد حلبكم بوتن وحتى فى ادلب بعد الحلب جارى السحق والدعك والان يفرون الى ليبيا يامرحب اسودنا جائعة وفى انتظارهم لتدفنهم فى الصحراء مع من سبقهم من كلاب النار فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى اخرها موقعة الفيل طائرتنا الابابيل جعلتهم كعصف ماكول الم ترى ياحمار احد الاسود يركب مدرعة تركيا فر من كانوا فيها وتركوها سليمة حيث سيتم دراستها ومعرفة نقاط ضعفها لتتحول الى مقبرة جماعية ولو كان عندك ذرة رجولة اترك القاعات المكيفة فى قناة الحقيرة واذهب الى ادلب دافع عن اهلها المشردين ضحايا اردوغان ربع مليون مشرد فى البرد ياجبان وين اردوغان يولول ويستغيث ببوتن الذى يتهرب منه وقال المتحدث باسم بوتن انه غير مستعد للحديث مع اردوغان طبعا لانه حقير مثلك

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  • مهلا أيها الليبيين؟ لماذا تعتبرون دخول قوات من العسكر التركي وإنشاء قواعد تركية في ليبيا من الشر أو ضياع البلاد؟ الأتراك ناس متعلمين ومثقفين ، وكانوا قديما في ليبيا وبنوا الأبنية والعمارات ، جاءوا وعمروا لم يدمروا ، لماذا لا نتعاون معهم ونسلمهم أرضنا ونفطنا على أن يقوموا ببناء ليبيا ؟ ثم إن عودة الخلافة العثمانية في شمال أفريقيا معناها قوة إسلامية وعسكرية واقتصادية ، أنا رأيي بصراحة أن يأتوا الأتراك وليقيموا دولة الخلافة العثمانية في ليبيا على الأقل خير من الحرب

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  • والله يانذل مافيك خير لو فيك خير ماخنت بلدك سوريا والشعب السوري انت خاين والخونة امثالك الي مزبلة التاريخ

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  • يا جلول احذر ! هذه دعوة صريحة منك للإحتلال العثماني تحت مبررات غبية!
    بناء البلدان يمكن بإحضار العباقرة والمهندسين والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة لا أن تحضر قوة عسكرية تسيطر عليك أيها الأحمق!
    لماذا لا يبني الليبيون بلادهم بأيديهم ويستفيدوا من خيرات أرضهم؟
    ثم إن القوة المزعومة التي تحكي عليها لا تأتي بفكر الإخوان أو الخوارج أو انتهاك سيادة الدول أو فرض القوة العسكرية مما يترتب على ذلك الهدم وليس البناء!
    أردوغان سيدك إلى مزبلة التاريخ مثله مثل أي طاغي ، والبقاء للشرفاء والوطنيين

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