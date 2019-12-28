طقس ليبيا: نشرة جوية بشأن التقلبات الجوية وتوقعات بتساقط الثلوج على هذه المناطق.. وتنبيهات هامة

اصدر خبراء ارصاد تقرير عن حالة الطقس في ليبيا تتناول اخر التوقعات بشأن التقلبات الجوية القادمة، والتي تستمر خلال الايام الـ4 القادمة وتكون على شكل جبهات وتشمل اغلب مناطق الشمال والدواخل.

تقلبات وموجة برد

وبحسب التقرير من المتوقع ان تشملنا تقلبات جوية تبدا من اليوم وتشتد بداية من الاحد لتستمر حتى الاربعاء على الاقل، وتكون على شكل سلسلة من الجبهات مع وصول هواء قطبي بارد ايام الاثنين والثلاثاء.

واضاف التقرير أنه من المتوقع هطول امطار جيدة الى غزيرة وتكون رعدية بالمناطق الساحلية وتتركز غدا بالمناطق الشرقية والخليج وايام الاثنين والثلاثاء بالمناطق الغربية.

واشار التقرير إلى توقعات بتراجع درجات الحرارة خاصة بالمدن الجبلية ( الاخضر والغربي ) حيث لاتتجاوز 6 درجات فقط، بينما تكون بالسواحل مابين 11-14 درجة، وبمناطق الوسط والجنوب تشهد تراجع خاصة بالجنوب الغربي لتسجل مادون الصفر خلال الليل والصباح الباكر.

وستكون كميات الامطار المتوقعة بحسب التقرير مابين 15-35 ملم ونتوقع ان تصل او تتجاوز 50 ملم ببعض المناطق خلال 3 ايام.

الثلوج:

وتوقع التقرير احتمال سقوط زخات من الثلوج ( مع احتمال ضعيف لتراكمها ) بالمناطق الجبلية ايام الاثنين والثلاثاء.

بالنسبة للجبل الاخضر الاحتمالية لمنطقة سيدي الحمري كذلك البيضاء والفايدية وسلنطة.

بالنسبة للجبل الغربي تشمل المنطقة من غريان الى الرحيبات.

المناطق المعنية هي التي تتجاوز ارتفاعها 750 متر ، ولكن تبقى الاحتمالية لزخات فقط على فترات او مختلطة بالامطار كما ان احتمال التراكم محدود.

تنبيهات هامة:

ــ رياح نشطة وبحر مضطرب الى شديد الاضطراب على طول السواحل.

ــ انخفاض ملحوظ للحرارة وتشكل الضباب بالمدن الجبلية.

ــ امطار جيدة الى غزيرة تسبب جريان الاودية والسيول.

ــ احتمال سقوط زخات من الثلوج بالمدن الجبلية الشرقية والغربية.

والله اعلم.

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