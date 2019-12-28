تلبية لطلب السراج.. تميم يمول عملية نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف موقع “قطريليكس” المحسوب على المعارضة القطرية، قيام تميم بن حمد، أمير قطر، بتمويل عملية نقل مسلحين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، موضحًا أن أمير قطر دفع تكاليف إجراء عمليات نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا من أجل القتال بجانب الميليشيات في طرابلس.

وذكرت مصادر في تصريحات لـ”قطريليكس”، أن رحلات نقل المقاتلين السوريين إلى طرابلس والذين وصل عددهم لألف مسلح عَبْر رحلات جوية، جاءت بعد طلب السراج، من تميم بن حمد، الدعم السريع واللازم حتى يستطيع البقاء في السيطرة على طرابلس، ويستمر فى تنفيذ المخطط القطرى التركى فى السيطرة على ثروات ليبيا.

وأكدت المصادر في تصريحاتها، ما تداولته تقارير إعلامية، حول إقلاع 4 رحلات جوية من أسطنبول في طائرات كبيرة يتبع اثنتان منها الخطوط الجوية الليبية والأخريان تابعتان للخطوط الإفريقية لنقل المسلحين إلى ليبيا.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق، بطلب ذلك رسميا.

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