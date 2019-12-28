منظمة حقوقية تستنكر جلب حكومة الوفاق للمرتزقة من سوريا

اصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بيانا بشان إستخدام المرتزقة الأجانب من عناصر المعارضة السورية للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني خلال الحرب الدائرة بطرابلس.

واعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في بيانها عن قلقها البالغ والكبير حيال المعلومات الخطيرة التي تثبت إستخدام مرتزقة أجانب للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني في الحرب القائمة بطرابلس ، وذلك من خلال المشاهد المصوره التي كشف النقاب عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بشأن رصد وجود مرتزقة أجانب من عناصر المعارضة السورية في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني وانخراطهم في القتال الدائر في مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة .

واعتبر البيان هذه المعلومات التي تثبت استخدام مرتزقة أجانب للقتال في ليبيا تطوراً خطير في مسار الصراع المسلح في ليبيا ، ويعرض الأمن والسلم الوطني و الإجتماعي للخطر ويسهم بشكل مباشر في إذكاء الصراع المسلح وتطيل امده ، وينسف جهود احلال السلام وإستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب في ليبيا ، ويستوجب التصدي له وبكل الوسائل القانونية والوطنية والإجتماعية ، ووقف هذا التصعيد الخطير في مسار الصراع المسلح بليبيا .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطيرة بشأن الاستعانة بالمقاتلين اجانب كمرتزقة في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني منخرطين بشكل مباشر في النزاع المسلح بطرابلس وضرورة تقديم المسؤولين عن الاستعانة بالمرتزقة للعدالة المحلية والدولية بكونها جريمة حرب مكتملة الأركان ، وفقا للقانون الدولي.