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البعثة الأممية تستنكر استهداف المنشآت المدنية غرب ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دان  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بشدة  ما وصفها الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب ليبيا، بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبو سليم.

وقال الممثل الخاص: في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ينسخة منه  “لقد قلناها بصوت عالٍ وبكل وضوح أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا،” مضيفاً أن “ذلك غير مقبول على الإطلاق.”

وشدد الممثل الخاص للأمين العام في بيانه  على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا. وأضاف بأنه “يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط في جميع الأوقات احتراماً تاماً“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • Go straight to Hell ya little weasel
    You only say that so u get paid for a repeated donkey”s verbiage so the mother of all evil UN pays you
    YOUR serious criminal cousins from Syria have arrived in Tripoli you little donkey
    UN is no good in all disputed places and especially Libya

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  • الا تستنكر البعثة الاممية ارسال ارهابيين الى طرابلس وتستكتر ضربهم واضح ان البعثة مبلبعة ولا تتعاطى حبوب هلوثة ولا يعنيها سوى استمرار القتال حتى لا تخسر ووظيفتها

    رد

  • البعثة الاممية تخلت عن ميثاق الامم المتحدة لنشر السلام واصبحت تنشر الارهاب وتصمت امام استخدام ثروة الشعب اللييى لجلب مرتزقة يقتلوا الشعب الليبى وجيشه الذى يدافع عن كرامتها وتحزن عندما يقصف الحيش ارهابيين ياحرام انتم فاسدون وداعممون للارهاب بلا حياء فلم يصد اى بيان منكم لادانة تدفق المرتزقة والاسلحة علنا للمليشيات الارهابية

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  • لو المليشيات الارهابية ذبحوا هذه البعثة الاممية انا اول واحد ها فرح فيهم فمن حفر حفرة لاخيه اتزحلق فيه وانتم تدعمون جلب الذئاب وستفرسكم اولا

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