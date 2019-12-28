البعثة الأممية تستنكر استهداف المنشآت المدنية غرب ليبيا

دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بشدة ما وصفها الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب ليبيا، بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبو سليم.

وقال الممثل الخاص: في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ينسخة منه “لقد قلناها بصوت عالٍ وبكل وضوح أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا،” مضيفاً أن “ذلك غير مقبول على الإطلاق.”

وشدد الممثل الخاص للأمين العام في بيانه على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا. وأضاف بأنه “يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط في جميع الأوقات احتراماً تاماً“.