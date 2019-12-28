فيديوهات لمقاتلين سوريين في طرابلس

تقرير|218

أظهرت فيديوهات -تداولتها حسابات عدة ومنصات إعلامية- مقاتلين، قرب أحد المعسكرات في طرابلس، يتحدثون اللهجة السورية يرجح أنهم من “لواء المعتصم” التابع لتركيا.

وبينت الصور المرفقة مع هذا الخبر -بحسب مصادر على دراية باحداثيات المكان الذي تم فيه تصوير الفيديو للمقاتلين السوريين- التقاطها عند البوابة الخلفية لمعسكر التكبالي، حيث أكثر جبهات القتال اشتعالاً.

كما أظهر فيديو آخر صوراً لمقاتلين سوريين من المواليين لتركيا يتحركون في أحد محاور طرابلس التي تشهد اشتباكات بين وحدات الجيش الوطني والتشكيلات التابعة لحكومة الوفاق.

يأتي هذا الرصد المصور للعناصر القادمة من سوريا بعد تأكيدات السلطات التركية بتنفيذ دعمها لحكومة الوفاق براً وبحراً وجواً .

وظهرت هذه الفيديوهات بالتزامن مع حملة إعلامية تركية لتبرير التدخل في ليبيا خاضتها وسائل إعلام مرئي، علاوةً على وسائل إعلام ليبية محسوبة على حكومة الوفاق والتشكيلات المسلحة التابعة له لم تشر لماذا أرسلت تركيا جنوداً سوريين عوضاً عن قوات جيشها النظامي كما وعدت.

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