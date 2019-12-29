معارضون سوريون يدينون تجنيد تركيا لمرتزقة من بلادهم في ليبيا

أدان العشرات من المعارضين السوريين ، أبرزهم رياض الترك وبرهان غليون وفارس حلو وجورج صبرا وعبد الباسط سيدا، قيام تركيا بتجنيد بعض السوريين للذهاب والقتال في ليبيا تحت قيادة ضباط أتراك وسوريين.

وقال موقعوا البيان إن السوريين حملوا السلاح دفاعا عن حقهم بالحياة وحقهم بالحرية ، ولم يحمل السوريون السلاح ليتحولوا إلى مرتزقة يقاتلون في حروب الآخرين خارج أرضهم وخارج ثوابت ثورتهم.

وأكد الموقعون إدانتهم لـإقدام أي كان وتحت أي مسمى أو ذريعة على الموافقة بالذهاب إلى ليبيا للقتال هناك، فالشعب الليبي الشقيق وحده من يقرر مصيره ويخوض معركته،كما أشادوا بجميع الفصائل الثورية السورية والمقاتلين الذين يرفضون الموافقة على الذهاب إلى أي مكان خارج سورية، حيث يتمسكون بمعركتهم الوحيدة ضد النظام وأعوانه وقوى التطرف والإرهاب.