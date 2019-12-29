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غسان سلامة يدين الغارات الجوية في معارك طرابلس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب البلاد، بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبو سليم- حسب ما جاء في تصريح للمبعوث الأممي نشره الموقع الرسمي للبعثة على شبكة الانترنت.

وحذر سلامة في تصريحه الجميع قائلاً “إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا وذلك غير مقبول على الإطلاق.”

كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا وأن يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط في جميع الأوقات احتراماً تاماً – حسب وصفه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وانا ادين الجيش الوطنى لانه لم يقصف مقر الارهابى غسان سلامة الذى يشجع وصول المرتزقة من سوريا وتدفق السلاح من تركيا علنا ولا يدينه اتفوووه عليك ياسلامة حايك

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