“الحركة القومية” التركي مع إرسال قوات إلى ليبيا

قال دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، في بيان له، إن حزبه يدعم دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة في الثاني من شهر يناير المقبل لمناقشة مذكرة التفويض بارسال قوات إلى ليبيا، مؤكداً أن أعضاء حزبه في البرلمان سيصوتون لصالح المذكرة.

وأضاف باهتشلي أن “توفير الأمن في سوريا وليبيا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضاً وأن ليبيا حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي.

وتحدث الحزبي التركي في معرض تصريحه عما أسماه “أهمية وضع حد للجنرال المتقاعد خليفة حفتر” واصفاً إياه بــ ” الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر”، حسب ما جاء في نص البيان الذي نقلته وكالة الأناضول.

وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، يوم الخميس المقبل، استناداً لطلب حكومة السراج الدعم العسكري رسميا.

يشار إلى أن الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا تخوض حملة واسعة لتبرير التدخل التركي بالشان الليبي في محاولة لكسب رأي عام إقليمي ودولي واقناع الجميع أن تدخلها حماية لأمنها القومي واستقرار المنطقة، حسب ماتروج ماكنة الإعلام التركي ووسائل إعلامية محلية واقليمية في صف حكومة السراج.

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