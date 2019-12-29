 محاولات تركية لإقناع “قليجدار” الرافض إرسال قوات لليبيا

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طلب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من زعيم “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، “موعدا” لبحث موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ذكرت وكالة الأناضول التركية أن وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو طلب تحديد موعد للقاء “كمال قليجدار أوغلو” رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، لإطلاعه على معلومات بشأن مذكرة تفويض برلمانية لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأضافت مصادر لوكالة الأناضول أن قليجدار ، زعيم أكبر كتلة سياسية في البلاد، وافق على طلب وزير الخارجية على أن يتلقيا في مقر حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة، محدداً ظهر يوم غد الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع.

يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري بقيادة زعيمه قليجدار من أشد المعارضين للتدخل التركي في ليبيا ومن أعتى أحزاب المعارضة لنظام أردوغان.

وسبق للرئيس التركي أن رفع العام الماضي دعوى قضائية بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، لما اعتبره إساءة له حين قام قليجدار بانتقاد أردوغان واصفا إياه بـالديكتاتور، كما دعاه إلى فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وهو ما رفضه أردوغان.

كما اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي بدعم داعش، فكان رد أردوغان “أن على قليجدار أوغلو أن يستقيل إذا لم يتمكن من إثبات ذلك”.

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