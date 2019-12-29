“الوطنية” تدين استخدام “الوفاق” لمقاتلين سوريين

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أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا –اليوم الأحد- بياناً صحفياً بشأن إستخدام المرتزقة الأجانب من عناصر المعارضة السورية للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق خلال الحرب الدائرة بطرابلس .

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال المعلومات الخطيرة التي تثبت إستخدام مقاتلين أجانب،من خلال المشاهد المصوره التي كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ، حول وجود مرتزقة أجانب من عناصر المعارضة السورية في صفوف قوات الوفاق وانخراطهم في القتال في مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة .

واعتبرت اللجنة الوطنية هذه المعلومات التي تثبت استخدام مرتزقة أجانب للقتال في ليبيا تطوراً خطير في مسار الصراع المسلح ، ما يُعرض الأمن والسلم الوطني والإجتماعي للخطر ويسهم بشكل مباشر في إذكاء الصراع وتطيل أمده ، وينسف جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب في ليبيا – حسب البيان.

وأكدت اللجنة على وجوب التصدي لهذا الاستخدام للمقاتلين السوريين وبكل الوسائل القانونية والوطنية والإجتماعية ، ووقف هذا التصعيد الخطير في مسار الصراع المسلح.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الاستعانة بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب للقتال في صفوف أي من أطراف النزاع في حالة الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقا ًلما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ( بفتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطيرة بشأن الاستعانة بمقاتلين أجانب كمرتزقة في صفوف قوات حكومة الوفاق منخرطين بشكل مباشر في النزاع المسلح بطرابلس وضرورة تقديم المسؤولين عن الاستعانة بالمرتزقة للعدالة المحلية والدولية بكونها جريمة حرب مكتملة الأركان ، وفقاً للقانون الدولي) .

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